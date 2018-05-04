Уроженка Гомеля, которая пропала на прошлой неделе в Турции, нашлась

27-летняя уроженка Гомеля Нина Дедкова, которая должна была прилететь из Турции в Минск, но неожиданно пропала, нашлась. Об этом сообщила ее подруга Юля. Информация о том, что девушка найдена, подтвердили и в поисково-спасательном отряде «Симуран».

Нина родом из Гомеля, но пять лет назад переехала сначала в Минск, а потом — к парню в Турцию, в город Бурса. Там она живет уже три года. Нина — сирота. Но периодически приезжала на родину к друзьям. В этот раз собиралась прилететь 14 апреля. Однако пропала: оба номера — и турецкий, и белорусский — были недоступны. Друзья написали заявление о ее пропаже в милицию.

— Сразу после публикаций с нами связались и сообщили, что с Ниной все в порядке. Надеюсь, что скоро мы увидимся, — поделилась информацией девушка. О причинах из-за которых ее подруга не выходила на связь, она так и не рассказала.