«Получал от браконьеров рыбу, передавал шефу». В КГБ рассказали о нарушениях в Госинспекции, двое крупных чиновников из Гомельской области под стражей

Сейчас три руководителя инспекции находятся за решеткой, им предъявлено обвинение по ст. 430 УК (Получение взятки). По версии следствия, должностные лица покровительствовали браконьерам, предупреждали их о рейдах, а часть рыбы, которую получали от незаконных рыбаков, передавали своему шефу в Минск.

О том, что с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира нужно «посерьезнее разобраться», Александр Лукашенко заявил 24 апреля, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

— Обнаглели до такой степени, что браконьеры — рыболовы и охотники — там уже появились, как это было прежде. И один случай произошел, оперативники мне доложили как шутку. Просто стыдобища! Загружают фуру рыбы уже, наверное, полудохлой и в Минске по адресам развозят. Адреса мне на стол положили. И откуда информация? Обычный водитель, который это вез, мат-перемат, говорит, да сколько можно, у меня уже машина, говорит, растопырилась, разваливается от этого груза. (...) Я уже забыл, когда спал. Почти процитировал полностью. Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской? — говорил президент.

В тот же день Комитет государственной безопасности начал проверку в Витебской, Гомельской, Минской и Брестской областях. По информации КГБ, за несколько дней их сотрудники смогли найти доказательства того, что должностные лица инспекции получали взятки, превышали служебные полномочия и не реагировали на факты браконьерства.

— Сотрудники инспекции оказывали покровительство браконьерам, передавали им информацию о планируемых рейдовых мероприятиях, сообщения граждан о фактах нарушения браконьерами природоохранного законодательства, им возвращались изъятые браконьерские орудия лова (сети, капканы), — рассказывает TUT.BY Андрей Ярош, официальный представитель КГБ.

За несколько дней сотрудники силового ведомства опросили и отпустили без предъявления обвинения несколько руководителей межрайонных инспекций Витебской области — Лепельской, Верхнедвинской, Браславской, Полоцкой, Глубокской, Городокской.

В беседе с TUT.BY начальник Глубокской межрайонной инспекции сообщил, что принял решение уйти по собственному желанию.

— С сегодняшнего дня я больше не начальник, после всех событий написал заявление. Ко мне претензий нет, но служить больше в таком прессинге не могу. Прослужил в инспекции 11 лет, не взял ни у кого ни копейки, все это время добросовестно охранял природу. И даже 2 мая, в день, когда написал заявление, в 5 утра задержал браконьера, вызвал оперативную группу, будет возбуждено уголовное дело. До последнего делал свою работу честно и добросовестно, — комментирует Алексей Протас.

Силовики беседовали не только с руководителями из Витебской области, также были опрошены должностные лица из Мозырской межрайонной инспекции, Несвижской и Молодечненской, руководители подразделений центрального аппарата. В отношении трех должностных лиц Госинспекции охраны животного и растительного мира были возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК (Получение взятки). Сейчас начальник Витебской областной инспекции Василий Лемешев, начальник Мозырской межрайонной инспекции Владимир Логимахов и его заместитель Александр Красюк заключены под стражу.

— Начальник Витебской областной инспекции Лемешев регулярно получал от браконьеров значительные объемы незаконно добытой рыбы, часть которой передавал руководителю инспекции Новикову. В том числе пойманную во время нереста, — уточняет Андрей Ярош, официальный представитель КГБ. — По указанию Новикова начальник Витебской областной инспекции принимал меры по недопущению привлечения к ответственности отдельных нарушителей природоохранного законодательства. Аналогичная противоправная деятельность осуществлялась начальником Мозырской межрайонной инспекции Логимаховым и его заместителем Красюком.

В приемной Василия Лемешева уверяют, что о задержании шефа ничего не слышали.

— Василий Геннадьевич официально в отпуске с 1 мая. У нас все работают, все хорошо, — отвечают на том конце провода.

Напомним, 2 мая президент уволил начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергея Новикова и его заместителя Александра Дуньковича.