Гомельчанин забыл в туалете «Немо» телефон и спустя время не нашел его. Теперь милиция ищет парня и девушку — фото

  • 04 мая 2018, 17:24
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27 апреля мужчина оставил в туалете развлекательного центра «Немо» мобильный телефон Samsung Galaxy S8. Обнаружив пропажу, молодой человек обратился в милицию. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в связи с этим разыскиваются парень и девушка на фото.

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Если Вы узнали кого-то или владеете информацией по данному факту, звоните по телефонам +375232751339 или 102.


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Места: Гомель (22232)

Метки: ДТП и ЧП (355)

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