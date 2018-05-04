Выполнили обещание. В Гомеле откроются сразу две белорусскоязычные группы в детских садах

Одна группа будет в яслях-саду № 161 на Сельмаше на улице Маневича для детей от трех до шести лет, а вторая — на улице Косарева для детей от трех до четырех лет в яслях-саду № 160.

Укомплектовывать группы будут в июне-августе точно так же, как это происходит в других учреждениях для дошколят. Принимать в группы будут в порядке очередности согласно постановки на учет и потребности родителей в оформлении ребенка в детский сад, передает слова начальницы отдела образования, спорта и туризма горисполкома Людмилы Крилистенко «Белка». Она сообщила, что «информацию о комплектовании можно получить у специалистов отделов образования районных администраций».

Напомним предысторию вопроса. Летом 2017-го года родители, которые хотели отправить своих детей в белорусскоязычную группу, столкнулись с отказом. В создании таких групп отказали даже там, где это было ранее обещано. Осенью прошлого года Учреждение «Центр регионального развития ГДФ» совместно с гомельским филиалом Таварыства Беларускай Мовы провели Городское собрание, по результатам которого отправили городским властям обращение, где просили создать такую группу, ссылаясь на полную законность такого требования. Горисполком пошел навстречу и в своем официальном ответе пообещал создать в Гомеле две белорусскоязычные группы в детских садах.