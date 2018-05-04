«Я рада, что мне дали другую работу». Одна из двух голодавших гомельчанок вышла из голодовки после шагов навстречу со стороны властей

Одна из жительниц Гомеля, инвалид Елена Климович, которая 3 мая начала голодовку, сегодня ее прекратила, поскольку ей предложили новую работу.

«Я работала уборщицей в общежитии на полставки, получала немногим больше 100 рублей. Сегодня меня вызвало руководство областной больницы и предложило мне работу вахтером в общежитии, с хорошей зарплатой, около 400 рублей. Это лучше, чем уборщицей, потому что у меня и проблемы с сердцем, и ревматоидный артрит. Я согласилась», — рассказала БелаПАН Климович.

Напомним, Климович воспитывалась в детском доме, у нее нет родителей и родственников. Она получает около 70 рублей пенсии по третьей группе инвалидности, часть пенсии высчитывают за кредит, который она брала на ремонт социальной квартиры.

Женщина работала санитаркой в больнице, но из-за ограничений (у нее стоит кардиостимулятор, а также ревматоидный артрит) руководство медучреждения перевело ее уборщицей на полставки (около 120 рублей в месяц).

Также сегодня Климович позвонили представители коммунальных служб, чтобы уточнить, правильно ли ей насчитываются платежи. Кроме того, ее пригласили в поликлинику, где разъяснили, что группа инвалидности по ревматоидному артриту дается только при 3-4-й стадии этого заболевания. Сейчас у женщины третья рабочая группа инвалидности в связи с болезнью сердца.

«Я рада, что руководство больницы так отнеслось ко мне, перевели на другую работу, поэтому прекращаю голодовку», — добавила женщина.

Вторая участница акции, Наталья Василенко, продолжает голодовку. Она отметила, что ее требования не изменились.

После инсульта она долгое время болела, из-за финансовых проблем образовались долги. Коммунальные службы хотели выселить Наталью из арендной комнаты без предоставления другого жилья. Но после публикаций в СМИ коммунальники отозвали иск, а неравнодушные граждане помогли женщине финансово.