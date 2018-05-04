«Парад победителей», аналог российской акции «Бессмертный полк», пройдет в Гомеле 9 мая

Шествие горожан с портретами родственников, принимавших участие во Второй мировой войне, стартует 9 мая в 10.00 от остановки «Цирк».

Как сообщает газета «Гомельские ведомости», от места сбора колонна направится к Вечному огню, где состоится официальный митинг. Возглавят колонну ветераны, представители власти, воинских подразделений, трудовых коллективов. Принять участие может любой желающий с портретом воевавшего родственника в руках.

Шествие потомков солдат Второй мировой в таком формате стало известно после того, как его придумали и несколько раз реализовали в России. Однако там такая акция называется «Бессмертный полк». В Беларуси же организовываются фактически идентичные мероприятия, однако организаторы предпочитают давать им другие, собственные названия.