Одна из тысяч. Как гомельская мать добилась оправдания сына, осужденного «за наркотики»

Женщины из движения «Матери 328», которое добивается смягчения «наркотического» законодательства, голодают уже восьмой день. «Свобода» отыскала жительницу Гомеля, сын которой попал в милицейскую сеть ловли на «живца». Но был оправдан судом — после четырех лет на зоне по наркотической статье. Это дело можно назвать уникальным для Беларуси, где, по информации правозащитников, более 13 тысяч граждан сидят в колониях «за наркотики».

Ирина работает на государственном предприятии, поэтому просила не называть ее фамилию. Те четыре года, пока ее сын Константин сидел в колонии, женщина неустанно за него боролась. Как результат, житель Гомеля попал в мизерный, статистической погрешности процент людей, которые были оправданы по статье 328 Уголовного кодекса («Незаконное обращение наркотических средств»). Это дело можно назвать уникальным для Беларуси, где тысячи граждан сидят в колониях за это.

Согласно официальной статистике, за 2017 год в Беларуси всего осудили более 43 тысяч человек. Оправдали суды 98 человек. 0.2%.

«Сын после оправдания уехал в Россию»

Это уголовное дело началось в 2006 году. Закончилось — в 2011-м. 28-летнего гомельчанина обвинили в продаже наркотиков (ч. 3 ст. 328 УК). На повторном рассмотрении, после четырех лет колонии, механизм суда вдруг дал сбой — жителя Гомеля освободили в зале заседания.

После Константин поехал в Москву, там живет и работает. Его мать говорит, что уехать посоветовали определенные люди по оправдательному приговору.

«Нам сказали, пусть лучше уедет, чтобы снова чего не случилось. Он не один такой. Моя знакомая, сын которой, студент, тоже сидел за наркотики, узнала, что Костю оправдали, и сказала: и я буду сражаться за своего! А у них было дело по тому же сценарию, как у нас. После освобождения и знакомая, и ее сын тоже уехали жить в Россию», — рассказывает Ирина.

Она вздыхает: воевать в судах трудно, а воевать с государством — часто невозможно. Женщине говорили, что ее усилия — как моральные, так и денежные — не имеют смысла. В милиции уверяли: если бы сын не жаловался, согласился, что виноват, «все было бы нормально!»

«Воевать сложно и дорого»

Женщина не верила милиции. Верила сыну и в него. Поэтому продолжала добиваться справедливости.

«При повторном пересмотре в суде уже определили, что и голос на записи не сына, и съемки были сфабрикованы. Звуковой файл был смонтирован милицией. Но при первом рассмотрении суд поверил таким доказательством, ничего их не настораживало! Это очень трудно доказывать. Воевать трудно. А если кто не имеет денег... Адвокаты берут по 200 рублей за один день в суде. А что такое один день в таких делах? То перенесли, то свидетель не явился... Это может продолжаться бесконечно. Очень сложно и очень дорого», — рассуждает жительница Гомеля.

«В нашем деле решили убрать самое низкое звено цепи»

2 мая перед встречей в администрации Лукашенко инициатор голодовки «Мать 328» Татьяна Каневская продемонстрировала журналистам лист бумаги, на котором лаконично нарисовала наркотическую иерархию.

Сверху — те, кто «все это» прикрывают, потом крупные дилеры, которые завозят наркотики в Беларусь тоннами. Ниже идут «закладчики» и потребители наркотиков.

«В тюрьмах сидят два последних звена, расходный материал!», — высказалась Каневская.

Ирина соглашается: «Вышеупомянутая схема полностью соответствует действительности».

«Те, кто привозит крупные партии, и те, кто их прикрывает, — их никто не задерживает, не отправляет на зоны. А эти бедняги, особенно потребители наркотиков — это просто фантики... И пока наши верхи это делают, прикрывают крупных дилеров — матери будут страдать, как сейчас борются с помощью голодовки», — считает женщина.

Пересмотра дела она добилась через жалобы в КГБ и ОАЦ.

«В деле нашего сына были милиционеры, которые его подставили. Но они не были наказаны, кажется, один даже пошел вверх по карьерной лестнице. При пересмотре дела моего сына специальным службам, наверное, в определенный момент сказали: все, дальше не копайте. И поэтому остановились на том милиционере, который как раз в момент пересмотра дела уже не жил — погиб на охоте. Тот милиционер был самым низким звеном цепи», — добавляет Ирина.

Сотрудник милиции, преступные действия которого в «посадке» жителя Гомеля разоблачила прокуратура, погиб в возрасте 29 лет. Вместе с друзьями он отправился на незаконную охоту. Выходя из машины, держал заряженную двустволку дулом вверх и, скорее всего, случайно нажал на спусковой курок. Пуля попала в голову.

«Были уверены — он не виноват. Но в справедливость не верили»

Дело Константина пересматривалась три раза. Сначала, в 2006 году, ему присудили восемь лет лишения свободы. Писали жалобы — и сын из колонии, и родители из дома. В колонии, по словам матери, Константину угрожали: будешь жаловаться — переведем в колонию с худшими условиями. И действительно перевели. В 2007 году областной суд оставил приговор без изменений. В 2010-м тот же, отрицательный результат. Но в 2011 году дело пересмотрели с учетом «новых обстоятельств». Прокуратура нашла вопиющие нарушения со стороны наркоконтроля Железнодорожного РОВД Гомеля.

Свидетель, который якобы приобретал амфетамин у Константина, только во время третьего пересмотра дела признался, что давал ложные показания: и амфетамины, и деньги на приобретение наркотиков ему дал милиционер, чтобы потом выдать при понятых. Второй свидетель, женщина, которая присутствовала в качестве понятой, сказала, что с милиционером поддерживала близкую связь... понятым была и мать сожительницы милиционера.

«Получил 50 миллионов компенсации старыми деньгами»

«Сын после освобождения через суд требовал компенсацию — хотя бы за денежные расходы, на адвокатов. Теми деньгами он получил 50 миллионов. Немного за четыре года жизни в колонии, но хоть что-то», — отметила мать. Те «приключения» ее семья хотела бы забыть, как страшный сон.

Ирина уверена: бороться стоит.

«Только бы до верхов достучаться женщинам, страдающим от несправедливых приговоров», — добавила жительница Гомеля.