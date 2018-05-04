Через месяц после смерти мужа умерла мать Героя Украины из Гомеля, который погиб на Майдане

  • 04 мая 2018, 12:41
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Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского, умерла в госпитале инвалидов войны на 61-м году жизни, сообщила Радио «Свабода» ее дочь Наталья. Накануне Нину Васильевну отвезли в больницу на «скорой»: женщине стало плохо, была высокая температура.

Это произошло менее чем через месяц после того, как похоронили ее мужа, 73-летнего Михаила Жизневского. Михаил Петрович скоропостижно скончался 8 апреля, похоронен рядом с сыном в деревне Знамя Труда Гомельского района.


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