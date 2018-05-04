«Трудно поверить, но это происходило на самом деле». Гомельская газета рассказала о случаях сексуальных домогательств со стороны женщин

В фильмах, сериалах, stand-up, мультфильмах, облаченных в возрастное ограничение, есть раскрученный образ мужчины (любой профессии, а в некоторых случаях и без нее), который пристает ко всем женщинам, к которым испытывает сексуальное влечение. Такая модель поведения укоренилась в сознании населения уже давно. А сейчас ее успешно используют и женщины.

В одной белорусской компании работает мой друг, который рассказал мне эту историю.

Виктор пошел на эту работу потому, что, во-первых, нуждался в деньгах, а во-вторых, она ему нравилась. Суть ее заключалась в установке оборудования. Происходило все на территории клиента, в подавляющих случаях — квартира или дом. В начале ничего не предвещало беды, он работал и все были довольны. Но однажды, как он рассказывает, работа чуть не переросла в нечто большее:

— Настраиваю оборудование, еще, помню, позвонил в офис своему главному, чтобы уточнить у него рабочий момент. Возле меня все время ходила хозяйка квартиры, на ней было полотенце — сказала, что только-только из душа. Тогда я не обратил на это ни малейшего внимания, а надо было. Она задавала мне вопросы: сколько лет, как зовут, откуда я и так далее. Отвечал на автомате и особо не задумывался — полностью погрузился в работу и даже не заметил, как клиентка ушла в другую комнату. Вспомнил я о ней, когда женщина позвала меня в спальню под предлогом «разобраться с компьютером — не включается». Посочувствовал и решил помочь, а войдя в комнату, полностью был шокирован. Хозяйка квартиры начала приставать, чувствовался запах алкоголя.

Связи с ней удалось избежать, а сама женщина извинилась. После такого Виктору хотелось уволиться с работы, рассказал о случившемся коллегам... Они работают не первый год и ситуацию восприняли спокойно. Сказали, что и с ними время от времени подобное случается: то полотенце упадет, то выставят все прелести напоказ, то целоваться лезут... Заверили: такие инциденты редкие, но нужно всегда быть наготове, противостоять, иначе сразу останешься без работы.

Еще одну историю рассказал человек, которого я нашел на форуме, посвященном домогательству со стороны женщин. Зовут его Юрий, недавно закончил университет. Парня распределили в один из районов... Там он устроился в маленькую конторку, получал аналогичную зарплату и особо не жаловался, пока инцидент на рабочем месте не разрушил идиллию...

— Я доделывал работу, не успевал со сроками, поэтому в конторе пришлось задержаться. Это было обычным делом для многих сотрудников, но в этот раз все уже разошлись по домам. Я думал, что остался один, пока не услышал разговор начальницы в своем кабинете. Через некоторое время она зашла и ко мне: расспрашивала о рабочих моментах, а потом неожиданно перешла на личные темы. Узнала, есть ли у меня девушка, пожаловалась на проблемы с мужем. Направление разговора мне не понравилось, и я попросил продолжить его позже... Начальница ответила, что скоро поедет домой и может меня подвезти. Согласился: все-таки минут тридцать—сорок да сэкономлю. В дороге мы практически не разговаривали: думал, как бы опять не начала рассказывать о своей семье. К счастью, обошлось: до моего дома мы добрались достаточно быстро. Я поблагодарил начальницу за подвоз и уже собирался выйти, как вдруг двери машины женщина заблокировала. На мои просьбы открыть их она не отреагировала и стала приставать ко мне...

После серии неудачных попыток «сблизиться» Юрия выпустили, но пригрозили увольнением. На деле ничего этого не произошло, но работы прибавилось. Она стала труднее, а любой недочет и промах провоцировал гнев в адрес мужчины.

И такие случаи не единичны. Раньше это воспринималось как нечто невероятное, достойное легенды или сказания, максимум — милой шутки. Ведь скорее поверишь тому, что очередной начальник-мужчина воспользовался положением и вступил (или попытался это сделать) в связь со своей сотрудницей, чем если бы это сделала женщина... Но такая модель поведения для представительниц прекрасного пола сегодня не нова. Что же толкает их на это? Тоже, что и мужчин: проблемы в браке или различные психологические травмы.

Представление о женщинах как созданиях романтичных, тихих и послушных все это меняет. Сейчас девушки активно занимаются боевыми искусствами, интересуются мотоциклами и автомобилями, компьютерами и различными технологическими устройствами. Похоже, этот перекос в занятиях явился третьей причиной домогательства женщин к мужчинам, ведь раньше за этим можно было заметить только сильный пол. А сейчас и слабый постепенно становится тверже.