В «Западном» женщина-пешеход угодила под колеса автомобиля прямо на пешеходном переходе

  • 04 мая 2018, 10:19
  • 1387
  • 2


В четверг вечером, а районе 20:30-20:40, на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с остановкой «Улица Владимирова» легковой «Опель Астра» сбил 50-летнюю женщину.

Как сообщает УВД, за рулем «Опеля» находился 22-летний водитель, который двигался со стороны Хозяйственной аллеи в сторону 8-й Иногородней. Фотографии происшествия опубликовали в сообществе «Это Гомель, детка!». На месте происшествия работали сотрудники ГАИ. Пострадавшую женщину госпитализировали в ГОКБ.



gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22226)

Метки: ЧП и ДТП (45), Авто (5225)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 04/05 - 06/05 (19:59):

Самое читаемое