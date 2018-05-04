Вишенка на торте: в премиальной линейке пива Karol Jan появился новый фруктовый вкус

В начале мая пивоваренная компания «Аливария» представила новый сорт пива из уже известной белорусам линейки Karol Jan — вишневое пиво Karol Jan Ruby.

Премиальная линейка Karol Jan была запущена в прошлом году и объединила сорта пива, сваренные по оригинальным рецептам из самых выдающихся пивных регионов Европы. Так же, как это делал в 19 веке Кароль Ян Чапский, один из самых выдающихся мэров Минска и основатель пивоварни, которая сегодня носит название «Аливария». В его честь и была названа премиальная линейка. «Аливария» продолжает дело графа Чапского и внедряет европейские традиции в нашей стране и сегодня.





После выпуска светлого Karol Jan Blonde в бельгийском стиле и темного Karol Jan Dunkel, сваренного по немецким рецептам, пивовары «Аливарии» решили удивить искушенных белорусских любителей пива и создали уникальный сорт, который значительно отличается от своих предшественников. Karol Jan Ruby — специальное фруктовое пиво, вдохновленное рецептами европейских пивоваров. Новинка эффектно выделяется как своим вкусом, так и внешним видом. Karol Jan Ruby сварено с добавлением натурального сока вишни, благодаря чему обладает благородным рубиновым цветом, насыщенным вкусом и ароматом спелой вишни. Создатели наделили новый сорт богатым фруктовым букетом и сохранили приятную горчинку в послевкусии благодаря добавлению экстракта солода Ruby, созданного из шотландского карамельного солода и чистейшей воды.

— Граф Чапский много путешествовал, не боялся экспериментов в поиске оригинальных рецептов и смело внедрял их. Мы продолжаем дело своего основателя и не уходим от традиций и сегодня. Karol Jan Ruby — это новый сорт вишневого пива для настоящих пивных экспертов и знатоков, который отличается своим неповторимым профилем и тщательно подобранными ингредиентами, — рассказывает о новинке главный пивовар компании «Аливария» Наталья Орлова.

Специалисты советуют подавать пиво Karol Jan Ruby при температуре 8-10°С. Этот сорт идеально сочетается с различными видами сыров: острыми, пряными, сливочными, а также с рыбными блюдами средиземноморской кухни и овощными салатами. Дегустация новинки может превратиться в изысканный ужин.

Karol Jan Ruby уже поступил в продажу в крупных торговых объектах страны. Вишневая новинка продается в стеклянных бутылках объемом 0,5 л по рекомендованной цене — 1,83 рубля.



