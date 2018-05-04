Вишенка на торте: в премиальной линейке пива Karol Jan появился новый фруктовый вкус

В начале мая пивоваренная компания «Аливария» представила новый сорт пива из уже известной белорусам линейки Karol Jan — вишневое пиво Karol Jan Ruby.
Премиальная линейка Karol Jan была запущена в прошлом году и
объединила сорта пива, сваренные по оригинальным рецептам из самых
выдающихся пивных регионов Европы. Так же, как это делал в 19 веке
Кароль Ян Чапский, один из самых выдающихся мэров Минска и основатель
пивоварни, которая сегодня носит название «Аливария». В его честь и была
названа премиальная линейка. «Аливария» продолжает дело графа Чапского и
внедряет европейские традиции в нашей стране и сегодня.
После выпуска светлого Karol Jan Blonde в бельгийском стиле и темного
Karol Jan Dunkel, сваренного по немецким рецептам, пивовары «Аливарии»
решили удивить искушенных белорусских любителей пива и создали
уникальный сорт, который значительно отличается от своих
предшественников. Karol Jan Ruby — специальное фруктовое пиво,
вдохновленное рецептами европейских пивоваров. Новинка эффектно
выделяется как своим вкусом, так и внешним видом. Karol Jan Ruby сварено
с добавлением натурального сока вишни, благодаря чему обладает
благородным рубиновым цветом, насыщенным вкусом и ароматом спелой вишни.
Создатели наделили новый сорт богатым фруктовым букетом и сохранили
приятную горчинку в послевкусии благодаря добавлению экстракта солода
Ruby, созданного из шотландского карамельного солода и чистейшей воды.
— Граф Чапский много путешествовал, не боялся экспериментов в поиске
оригинальных рецептов и смело внедрял их. Мы продолжаем дело своего
основателя и не уходим от традиций и сегодня. Karol Jan Ruby — это новый
сорт вишневого пива для настоящих пивных экспертов и знатоков, который
отличается своим неповторимым профилем и тщательно подобранными
ингредиентами, — рассказывает о новинке главный пивовар компании
«Аливария» Наталья Орлова.
Специалисты советуют подавать пиво Karol Jan Ruby при температуре
8-10°С. Этот сорт идеально сочетается с различными видами сыров:
острыми, пряными, сливочными, а также с рыбными блюдами
средиземноморской кухни и овощными салатами. Дегустация новинки может
превратиться в изысканный ужин.
Karol Jan Ruby уже поступил в продажу в крупных торговых объектах
страны. Вишневая новинка продается в стеклянных бутылках объемом 0,5 л
по рекомендованной цене — 1,83 рубля.
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