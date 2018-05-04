Фотофакт: столкновение двух легковушек на мосту через Сож вызвало серьезный затор

  • 04 мая 2018, 10:03
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Около восьми утра на автомобильном мосту через Сож, который соединяет центр города и Новобелицу, в направлении центра столкнулись два представителя французского автопрома — «Рено» и «Пежо».

Авария на дороге вызвала серьезную пробку. На месте происшествия работали сотрудники автоинспекции. О пострадавших не сообщается.




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