Погода в Гомеле на выходные. Майская жара сохранится, но станет немного прохладнее

  • 04 мая 2018, 09:43
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Пока кто-то открывает купальный сезон, кто-то уже сетует в социальных сетях на жару и духоту. Столбик термометра после выходных немного опустится.

Днем в субботу, 5 мая, воздух прогреется до +28°С. Небо будет ясным или малооблачным. А вот ночные температуры остаются по-прежнему весенними — с наступлением темноты похолодает до 13°С.

В воскресенье станет прохладнее — синоптики прогнозируют +20°С днем и +14°С ночью. Утром будет пасмурно, а днем ожидается «облачно с прояснениями». Воскресные отметки термометра с незначительными колебаниями зададут тон всей следующей неделе.


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Места: Гомель (22226)

Метки: Погода (1809)

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