Погода в Гомеле на выходные. Майская жара сохранится, но станет немного прохладнее

Пока кто-то открывает купальный сезон, кто-то уже сетует в социальных сетях на жару и духоту. Столбик термометра после выходных немного опустится.

Днем в субботу, 5 мая, воздух прогреется до +28°С. Небо будет ясным или малооблачным. А вот ночные температуры остаются по-прежнему весенними — с наступлением темноты похолодает до 13°С.

В воскресенье станет прохладнее — синоптики прогнозируют +20°С днем и +14°С ночью. Утром будет пасмурно, а днем ожидается «облачно с прояснениями». Воскресные отметки термометра с незначительными колебаниями зададут тон всей следующей неделе.