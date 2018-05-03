«Государство нас бросило умирать». В Гомеле две женщины объявили голодовку

3 мая в Гомеле две местные жительницы заявили о начале голодовки. Наталья Василенко и Елена Климович имеют третью рабочую группу инвалидности.

Из-за множества болезней и связанных с этим медицинских ограничений Василенко не может устроиться на работу.

«А группу дают третью рабочую, с минимальной пенсией, около 130 рублей. Медико-реабилитационная экспертная комиссия не согласилась изменить группу, а в Минске на МРЭК при пересмотре группы в выписке написали, что я не хочу работать. Я считаю, что меня оскорбили: когда я была здорова, я всегда работала, ни у кого ничего не просила. Я написала жалобу в Генеральную прокуратуру, но ответа нет», — объяснила БелаПАН Василенко.

После инсульта она долгое время болела, из-за финансовых проблем образовались долги. Коммунальные службы хотели выселить Наталью из арендной комнаты без предоставления другого жилья. Но после публикаций в СМИ коммунальники отозвали иск, а неравнодушные граждане помогли женщине финансово.

В дело вмешалась и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая дала деньги на выплату кредита в банке, а также ежемесячно помогает женщине-инвалиду финансово.

«Но почему я должна быть на содержании у Светланы Алексиевич, а государство бросило нас, инвалидов, умирать без средств к существованию?» — отмечает Василенко.

Елена Климович воспитывалась в детском доме, у нее нет родителей и родственников. Она получает на руки около 70 рублей пенсии по третьей группе инвалидности, часть пенсии высчитывают за кредит, который она брала на ремонт социальной квартиры.

Елена работала санитаркой в больнице, но из-за ограничений (у нее стоит кардиостимулятор, также у женщины ревматоидный артрит) руководство медучреждения перевело ее уборщицей на полставки. Елена получает около 120 рублей.

«Как нам выжить на такие деньги? Из-за болезней много средств уходит на лекарства, а льгот по третьей рабочей группе никаких нет. Елена брала кредит, чтобы купить лекарства. Государство нас бросило умирать», — добавила Василенко.

Женщины требуют, чтобы МРЭК пересмотрел им группы. Наталья также требует, чтобы Генеральная прокуратура дала ответ на ее жалобу на действия медиков.

Голодать женщины намерены каждая в своей квартире. «Мне нужно ходить на работу, чтобы как-то жить, но я все равно буду голодать», — отметила Климович.