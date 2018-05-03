Продали, изъяли и забыли: Комитет госконтроля проверил объекты, проданные за одну базовую

КГК Гомельской области изучил эффективность использования государственных объектов недвижимости, проданных за одну базовую величину.

Напомним, что в феврале 2007 года Александр Лукашенко подписал Указ № 108 «О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества», который в период с 2007 по 2012 годы позволял юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на весьма привлекательных условиях приобретать в собственность или получать в безвозмездное пользование объекты неиспользуемого государственного имущества.

Благодаря данному Указу на территории Гомельской области было продано почти полтысячи неиспользуемых объектов и передано в безвозмездное пользование более семидесяти объектов. В результате в регионе было создано более пятисот новых рабочих мест.

Однако объекты использовались не всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В Гомельской области более 180 объектов неиспользуемого государственного имущества после продажи так и не были введены в хозяйственный оборот. Законодательством установлены инструменты изъятия выкупленных и неиспользуемых объектов. Однако, как оказалось, про многие здания и сооружения после возврата органы управления просто забыли. Так, после возврата в государственную собственность более 80 объектов на торги больше не выставлялись и не передавались в безвозмездное пользование.

Например, с 2012 года никаких мер по повторной реализации 13 объектов оздоровительной базы «Олимпиец» в Петриковском районе, возвращенных государственную собственность, не принималось, что в итоге привело к их обветшанию и непригодности для эксплуатации.

Аналогично, 25 объектов недвижимого имущества одного их сельскохозяйственных предприятий Хойникского района уже много лет не используются после возврата в государственную собственность, при этом органами управления никаких попыток повторно реализовать имущество не осуществлялось.

При этом органами управления зачастую не принимаются меры по ограничению доступа к неиспользуемым объектам недвижимости, что может представлять опасность для жизни.

К примеру, в населенном пункте Ченки Гомельского района в паре десятков метров от детского санатория расположена незавершенная строительством многоэтажная гостиница (представлена на фото). Доступ к объекту не ограничен, ограждение отсутствует в связи с чем на долгострой попасть может любой желающий, в том числе и отдыхающие по соседству дети.

Комитет госконтроля области установил 84 объекта государственного имущества, которые после продажи не использовались длительное время и доступ к которым не ограничен. К примеру, только в Речицком районе установлено 26 таких объектов, в Лельчицком районе — 17 объектов, в Рогачевском районе — 10 объектов.