В Кореневке поезд насмерть сбил женщину, а в под Рогачевом под колеса попал мужчина, переходивший пути в неположенном месте

В Гомельском районе под колесами поезда погибла 64-летняя женщина, сообщил корреспонденту БелТА гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Трагедия произошла утром 2 мая на станции Кореневка. Машинист дизель-поезда Куток-Гомель увидел, что к железнодорожному переезду подошла женщина. Он подал предупреждающие звуковые сигналы. Когда поезд приблизился к переезду примерно на расстояние 100 м, женщина стала между рельсами лицом к движущемуся составу. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать смертельной трагедии не удалось.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Со слов односельчан погибшей, она злоупотребляла спиртными напитками», — отметил Сергей Казакевич.

Еще один инцидент на железной дороге произошел вечером 30 апреля в Рогачевском районе на перегоне Сверково-Рогачев. 52-летний житель райцентра переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте. В это время по пути двигался поезд Кишинев-Санкт-Петербург. От удара локомотивом мужчину отбросило. В результате он получил открытый перелом плечевого сустава и был госпитализирован. «Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится проверка», — сказал гомельский транспортный прокурор.

По информации Сергея Казакевича, с начала года в Гомельской области на железной дороге погибли три человека, еще три получили травмы. Он отметил, что железная дорога является местом повышенной опасности и требует максимальной внимательности, бдительности, осторожности и безусловного соблюдения всех правил поведения.