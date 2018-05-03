В гомельском драмтеатре поставят спектакль про участников восстания Кастуся Калиновского

  • 03 мая 2018, 13:09
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18 мая труппа Гомельского облдрамтеатра представит премьеру психологической драмы «Уваскрэсенне Лазара» по пьесе Глеба Гончарова. Спектакль расскажет о судьбе участников восстания 1863-го года, которые встретились спустя 20 лет.

Российский император амнистировал участников восстания. На родину в бывшие земли Речи Посполитой съезжаются бывшие мятежники, все друзья с детства, воевавшие в одном отряде. Кто-то прошел через сибирскую ссылку, кто-то эмигрировал, кто-то все эти годы прожил в страхе в родных местах, а кто-то успел сделать и впечатляющую карьеру. Собравшись, они вспоминают своего командира Кароля Корбут-Крупского, который был казнен вместе с другими революционерами в Вильно.

Выясняется, что командира выдал властям кто-то из своих. Каждый из собравшихся имел и возможность, и мотив, чтобы предать Кароля. Предводитель был окружен изменниками, да и сам был далеко не ангелом и также был готов выдать всех.

Для успешной борьбы за счастье других необходимо, чтобы у тебя самого были чисты и душа, и помыслы, утверждают постановщики спектакля.

В спектакле заняты: заслуженный артист РБ Юрий Фейгин, артисты Татьяна Змитюро, Юрий Мартинович, Сергей Лагутенко, Владислав Карако, Алексей Бычков, Светлана Ефимова, Алла Леная, Павел Кордик, Галина Вевер, Юрий Зайцев, Дмитрий Байков.

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РБ Валерий Анисенко, сценография — Андрей Жигур, костюмы — Татьяна Стысина, хореография — Диана Юрченко, композитор — Тимур Калиновский.

Начало спектакля 18 мая — в 19:00, 20 мая — в 18:00.



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Места: Гомель (22217)

Метки: Афиша (1866)

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