В гомельском драмтеатре поставят спектакль про участников восстания Кастуся Калиновского
- 03 мая 2018, 13:09
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Люди в материале: Юрий Фейгин (2), Татьяна Змитюро (1), Юрий Мартинович (1), Сергей Лагутенко (1), Владислав Карако (2), Алексей Бычков (10), Светлана Ефимова (1), Алла Леная (1), Павел Кордик (1), Галина Вевер (1), Юрий Зайцев (4), Дмитрий Байков (1), Валерий Анисенко (1), Андрей Жигур (1), Татьяна Стысина (1), Диана Юрченко (1), Тимур Калиновский. (1)
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