Гомельский бизнесмен и кандидат наук Наум Кац: «Крупный бизнес всегда окологосударственный»

Интернет- портал «Ежедневник» с 2007 г. составляет ТОП 200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

По мнению самих составителей, проект преследует просветительскую цель, а также способствует узнаваемости персоны, повышению лояльности населения к частному бизнесу. ТОП 200 не удивляет новыми именами, но любопытно наблюдать как перемещаются фигуры, особенно в первой десятке.

В 2016 и 2017 годах на первом месте был Виктор Кислый, в нынешнем — Александр Мошенский. В 2016-м на втором месте был Виталий Арбузов, а сегодня он в СИЗО...

— К успешным и влиятельным добавил бы слово лояльным. Любой бизнес из этого списка связан с хорошим отношением государства. В этом нет ничего плохого, так или иначе, крупный бизнес всегда окологосударственный, — заявил в комментарии «Директору» генеральный директор ООО «Батичелли» и ООО «FMR-Инвестмент Групп», кандидат экономических наук Наум Кац. — Первая и последующие десятки ТОПа меняются в зависимости лояльности фигур к власти. Несколько лет в этом топе лидировал Юрий Чиж, теперь он на 26 позиции. Не думаю, что его бизнес хуже идет, но Юрий Александрович попал в неприятную историю и стал гораздо менее популярной и упоминаемой фигурой. ТОП 200 — это прежде всего количество упоминаний имени в СМИ, участие в каких-то публичных мероприятиях, то есть это люди, к мнению которых прислушиваются.

Список топ-персон не имеет отношения к оборотам компании и личному благосостоянию. Я думаю, что у Алексея Олексина обороты побольше, чем у Александра Мошенского или Аркадия Добкина. Сегодня ИТ-бизнес в почете у государства, Добкин сам лоялен и поэтому он не просто в первой десятке, а на втором месте. По Гомельской области тоже составляют ТОП 50. И вот как только я лоялен, так сразу в топе, но мой бизнес не так велик, чтобы занимать 20-ю строчку из 50.

Резюмируя, подчеркну, что место в топе обеспечивается лояльностью к государству, даже если его составляют журналисты частного издания. И поверьте, это не уникальная ситуация, точно так дело обстоит и в России, и в Украине, и в Европе.