Гомельского журналиста оштрафовали за аудиозапись друга

  • 03 мая 2018, 10:29
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Суд Центрального района Гомеля рассмотрел протокол в отношении Константина Жуковского — его признали виновным в «незаконном изготовлении продукции СМИ».

Журналиста наказали штрафом в размере 735 рублей, передает БелаПАН.

Согласно протоколу, составленному сотрудником Центрального РОВД Владиславом Шукелем, Жуковский с 5 по 7 марта брал интервью у граждан на улице Книжной. В качестве доказательства был продемонстрирован сюжет телеканала «Белсат», но там была только аудиозапись разговора с гомельчанином Павлом Гловацким.

«Это — мой друг. Мы действительно виделись, и я его записывал на видео. Но это было у меня дома, а не на улице. В протоколе не указано ни точное место, ни время совершения так называемого правонарушения, но тем не менее суд признал меня виновным. Еще и за аудио», — прокомментировал Жуковский.


Naviny.by
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