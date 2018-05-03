В Петербурге на помойке нашли труп 40-летнего уроженца Гомеля без определенного места жительства

В Невском районе местная жительница нашла за помойкой труп мужчины. Сообщается, что она даже сумела его опознать.

В правоохранительные органы обратилась жительница Петербурга, которая рассказала о страшной находке за помойкой. Как сообщает источник информагентства Nation News, женщина за контейнерами с мусором наткнулась на мертвеца.

Все произошло в Невском районе на улице Крыленко. На место тут же выехали следователи. Специалисты осмотрели тело, внешних признаков насильственной смерти не было, однако на лице обнаружили несколько ссадин.

Местная жительница помогла пролить свет на личность покойного. Предположительно, это сорокалетний уроженец Гомеля. У мужчины нет определенного места жительства, но в районе его видели довольно часто.