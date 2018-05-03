Видеофакт: гомельчанка в Москве пыталась объехать пробку по тротуару, но попалась движению «Стоп-хам». Девушка приняла правильное решение

Владелица «Мазды» на гомельских номерах хотя и пыталась нарушить правила, но из всех героев ролика повела себя наиболее адекватно.

Как следует из видео, выложенного российским движением «Стоп-хам», гомельчанка, подобно многим местным, попала в «пробку» и попыталась, в обход ПДД, объехать ее по тротуару. Однако на ее пути встали активисты, которые заблокировали проезд и посоветовали свернуть на проезжую часть. Девушка повела себя вполне адекватно — не стала провоцировать конфликт и вернулась в транспортный поток.

Совсем не так ведут себя в видео водители-москвичи. Один из них даже прокатил активиста, пытавшегося заблокировать ему движение, на капоте.

Движение «Стоп-хам» действует в Москве и многих других российских городах. Его члены активно борются с хамством на дорогах и нарушениями правил дорожного движения «своими методами» — не обращаясь в полицию, они заклеивают авто специальными наклейками. Иногда это вызывает достаточно острые конфликты и даже драки.