Инвалиду-колясочнику, которому соседи отказывали в установке подъемника, все-таки удалось собрать нужное количество подписей

Похоже, что резонансная история непростых взаимоотношений гомельского инвалида с другими жильцами многоквартирного дома разрешилась позитивно.

Напомним, 27-летний Андрей Антоненко передвигается на коляске. Почти непреодолимым препятствием для него являются семь ступеней на площадке первого этажа. Родные молодого человека долгое время добивалась установки специального подъемника. Когда вопрос удалось решить с властями, преграда возникла со стороны соседей.

В марте председатель ЖСПК собрала подписи жильцов — 106 человек сказали «нет». 26 апреле состоялось собрание кооператива по этому же вопросу, но соседи оставались непреклонными. И вот дело сдвинулось с мертвой точки.

Как пишет «Комсомольская правда», необходимое количество подписей удалось собрать. Для этого матери Андрея пришлось обойти все квартиры вместе с администрацией. Недостающие подписи получала председатель ЖСПК.

Теперь парень надеется на поддержку властей и скорую установку такого необходимого для него устройства.