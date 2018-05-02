В Гомеле мужчине стало плохо в автобусе: закатились глаза, у рта появилась пена

  • 02 мая 2018, 15:52
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В прошлом месяце рано утром в переполненном автобусе, следовавшем по маршруту № 7, мужчине стало плохо. По словам очевидцев, у мужчины «закатились глаза, зрачков не было видно, а через какое-то время у рта появилась пена».

Об инциденте сообщила газета «Вечерний Гомель». Неожиданной оказалась реакция пассажиров: мужчины заняли позицию «наблюдателей» и сбились в одну часть автобуса. Именно женская половина пассажиров взяла ситуацию под контроль: кто-то звонил в скорую, кто-то отпаивал водой, а кто-то пытался сквозь толпу добраться до водителя и предупредить о происшествии.

На ближайшей же остановке автобус окончил движение и стал дожидаться приезда медработников, которые и оказали пострадавшему квалифицированную помощь.


gomel.today
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Места: Гомель (22211)

Метки: ДТП и ЧП (345)

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