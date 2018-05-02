Пассажирка гомельского автобуса упала с сиденья и попала в больницу из-за неудачного маневра водителя

1 мая, казалось бы, безобидная поездка в автобусе закончилась для пенсионерки визитом в больницу.

Неприятное происшествие случилось около Облисполкома. Водитель автобуса при осуществлении маневра «поворот направо» задним колесом наехал на бордюр. Встряска получилась внушительной: 67-летняя женщина, сидевшая в задней части салона, не удержалась за поручень, потеряла равновесие и упала, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Пенсионерку доставили в больницу, где после медицинского осмотра ее отпустили домой.