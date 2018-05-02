Пассажирка гомельского автобуса упала с сиденья и попала в больницу из-за неудачного маневра водителя

  • 02 мая 2018, 12:51
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1 мая, казалось бы, безобидная поездка в автобусе закончилась для пенсионерки визитом в больницу.

Неприятное происшествие случилось около Облисполкома. Водитель автобуса при осуществлении маневра «поворот направо» задним колесом наехал на бордюр. Встряска получилась внушительной: 67-летняя женщина, сидевшая в задней части салона, не удержалась за поручень, потеряла равновесие и упала, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Пенсионерку доставили в больницу, где после медицинского осмотра ее отпустили домой.


gomel.today
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Места: Гомель (22209)

Метки: ДТП и ЧП (341), Авто (5218)

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