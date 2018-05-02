Обанкротившийся «Облторгсоюз» распродает свой транспорт, всего более 60 машин

  • 02 мая 2018, 12:03
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Временный управляющий в деле об экономической несостоятельности и банкротстве объявил о проведении на электронной торговой площадке «Единая система электронных торгов» аукциона по продаже имущества унитарного предприятия «Облторгсоюз».

На открытые торги, которые состоятся 18 мая в 17.00, выставлены 60 единиц автомобильного транспорта — легковые и грузовые автомобили, прицепы, тракторы, авто- и электропогрузчики. Заявки на участие принимаются до 17 мая.

С информацией об участии в торгах и приобретении имущества на электронной торговой площадке можно ознакомиться на сайте.


Татьяна Ермакова, Гомельская правда
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