Обанкротившийся «Облторгсоюз» распродает свой транспорт, всего более 60 машин

Временный управляющий в деле об экономической несостоятельности и банкротстве объявил о проведении на электронной торговой площадке «Единая система электронных торгов» аукциона по продаже имущества унитарного предприятия «Облторгсоюз».

На открытые торги, которые состоятся 18 мая в 17.00, выставлены 60 единиц автомобильного транспорта — легковые и грузовые автомобили, прицепы, тракторы, авто- и электропогрузчики. Заявки на участие принимаются до 17 мая.

С информацией об участии в торгах и приобретении имущества на электронной торговой площадке можно ознакомиться на сайте.