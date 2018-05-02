Фотофакт: на Барыкина спасали аиста с подрезанными крыльями

  • 02 мая 2018, 11:30
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Читатели «Сильных Новостей» поучаствовали в спасении аиста, который не мог взлететь.

В понедельник в полдень на улице Барыкина в районе завода Пусковых двигателей аист не мог взлететь, по всей видимости из-за того, что у него были подрезаны крылья. Больше двух часов птицу оберегали три человека: супружеская пара и примкнувшая к ним жительница Западного микрорайона.

Звонок в МЧС был зарегистрирован в 11:47. Спасатели приехали за птицей только в 13:55. Птицу сопроводили до места, где занимаются помощью животным. Пока ожидали МЧС супружеская пара сходила за рыбой для аиста, чтобы его накормить.



Еще одного аиста в городских условиях заметили возле сосонника на Речицком проспекте. Внутри лесопарка есть пруд, который мог привлечь внимание птицы.



Аисты возвращаются в Беларусь в последней декаде марта — начале апреля. Обычно населяют равнинные пространства с открытой местностью возле водоемов или болот. Часто селятся вблизи человека. Диета аиста разнообразна — птица поедает лягушек, наземных и водных беспозвоночных, змей, ящериц, мелких грызунов. Известны даже случаи, когда аисты поедали мелких птиц и зайчат.


gomel.today
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