Авиация МЧС за сутки обнаружила 4 лесных пожара в Гомельской области, сообщили БелТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Экипажи вертолетов Ми-2 авиации МЧС 1 мая для мониторинга ситуации с природными пожарами проводили облеты на юге Беларуси. С помощью авиаторов были обнаружены 4 низовые пожара в Гомельской области.





«Дважды работали десантники-пожарные — у д.Литвиновичи Кормянского района у д.Буда-Лельчицкая Лельчицкого. Информация еще о двух очагах у д.Рудня-Бартоломеевка (Чечерский район) и у д.Петрицкое (Брагинский район) была передана специалистам Минлесхоза, которые незамедлительно организовали работы по тушению», — проинформировали в МЧС. Как отметили в ведомстве, если возникнет необходимость, то к работе по ликвидации природных пожаров будут привлекаться также вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Всего за минувшие сутки зафиксированы 12 пожаров в экосистемах. Информация по обстановке с природными пожарами доступна на сайте МЧС, БелТА и в мобильном приложении Министерства по чрезвычайным ситуациям «Помощь рядом».