Фотофакт: в Гомеле перила на набережной превратились в опасный аттракцион для детей

  • 02 мая 2018, 11:00
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Вчера читательница «Сильных Новостей» стала свидетельницей опасных детских игр. Поднявшись на башню обозрения, перед девушкой предстала шокирующая картин: 10-летние мальчишки беспрепятственно ходили по перилам вдоль набережной.

— Вода холодная, глубоко, а если бы попадали?! Куда родители смотрят?! — волнуется за ребят Дарья.


Что подтолкнуло ребят к опасным играм вблизи воды, история умалчивает.


gomel.today
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Места: Гомель (22209)

Метки: Общество (29839)

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