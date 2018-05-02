Фотофакт: в Гомеле перила на набережной превратились в опасный аттракцион для детей
- 02 мая 2018, 11:00
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