Интереснейший олдтаймер! Стало известно, почему в ГАИ не хотят ставить на учет прицеп, купленный гомельчанином на аукционе

Гомельчанин купил на аукционе отслуживший свое прицеп, состоявший ранее на службе МЧС, но поставить на учет в ГАИ свое приобретение Михаил так и не смог. Действительно, ситуация сложилась странная, но не все так безнадежно. Журналисты провели собственное «расследование».

ГАИ отказывается ставить прицеп на учет сразу по нескольким причинам, одна из которых — цитируем: «не установлены марка, модель и модификация этого транспортного средства, внешне схожего с одноосным прицепом серого цвета».



Не будем глубоко вдаваться в юридические тонкости дела, а попытаемся установить марку и модель. Возможно, это хоть как-то поможет «счастливому» владельцу.





«Где-то я такой видел», — первая мысль, которая пришла мне в голову после прочтения той статьи. Конечно! У себя на полке с коллекционными моделями я его видел! Причем сразу в двух экземплярах.





Благо перед нами определенно один из «родственников» самого классического и самого известного легкового прицепа периода Второй мировой войны. Его с 1942 года выпускала фирма Bantam под обозначением Bantam T3, предназначался он для работы в паре с Willys MB.





Помимо фирмы Bantam «клоны» прицепа по американскому оборонному заказу выпускал еще добрый десяток других фирм. Использовались они на всех театрах военных действий Второй мировой и поставлялись к нам по ленд-лизу.





Сегодня подобные прицепы в хорошем состоянии — «золотой» коллекционный фонд, особенно среди поклонников исторической военной техники по всему миру. Выше всего ценятся экземпляры, выпущенные именно в 1940-х годах, но и после войны такие прицепы делали еще три десятка лет точно, причем не только в США, но и в Европе, и в Азии.





Таким образом, когда инспектор Гомельской ГАИ заподозрил «военное происхождение» этого прицепа, он был не так уж не прав. Но дело в том, что прицеп, о котором идет речь, — общетранспортного назначения, оружие на нем никогда не монтировалось. После войны многие из них использовались во вполне мирных целях. Например, в пожарной охране. Этот снимок из Италии, где такой прицеп изображен в паре с пожарным джипом Fiat Campagnola AR 59, — тому подтверждение. Поэтому и МЧС, сообщившее в сопроводительном письме, что «автомобильный прицеп не является продукцией военного назначения», тоже, по сути, право. Такой вот парадокс.





У белорусского МЧС подобные прицепы есть не только в Гомеле. Вот, например, экземпляр из РОСН в паре с внедорожником Puch G — подарок от швейцарских коллег, как и тот самый гомельский экземпляр.

Так как же все-таки правильно называть тот прицеп, который не могут поставить на учет в Гомеле?





«Белспецконтракт» продавал его как «автомобильный прицеп USA/Reber 0,35 тонны». Обозначение, конечно, более чем странное, но с таким именем он пришел в нашу страну по документам — смотрим п.23.

Мы копнули глубже. Давайте зайдем на сайт швейцарского аналога «Белспецконтракта».





Опаньки! Действительно, в самой Швейцарии такие же прицепы швейцарская армия реализует под обозначением «0.35 t 1-achsig div/USA/Reber». Сказать, что это такое... Этого даже в американском клубе поклонников Willys MB не знают...





Походим по объявлениям — находим еще один лот, где изображением служит ровно та же картинка, а обозначение и характеристики прицепа другие. Здесь лот обозначен как «47 t 1-achsig div/W+F». Так что, вероятно, что-то напутали еще изначально в самой Швейцарии.





Вот табличка от ровно такого же прицепа, который не могут поставить на учет в Гомеле. «W+F Bern» и есть изготовитель «транспортного средства, внешне напоминающего прицеп». Речь о предприятии Waffenfabrik Bern — оружейном заводе в швейцарском Берне, который в качестве «товаров народного потребления» выпускал копии прицепов Bantam T3.





Они состояли на вооружении швейцарской армии, именно они пришли в белорусское МЧС по гуманитарной линии. То, что в Гомеле экземпляр именно швейцарского изготовления, позволяют утверждать некоторые детали, например светотехника. Все характеристики, необходимые ГАИ для записи в техпаспорт, есть на табличке. Надеюсь, это поможет. Единственное, чего здесь не будет, — это VIN-кода, так как в 1970-х VIN-кодирование еще не применялось.





Поможет ли наша информация поставить прицеп на учет, не знаем. Но можно точно утверждать, что покупатель, возможно, сам того не ведая, стал владельцем интереснейшего олдтаймера, представляющего коллекционную ценность. Да еще и в редкой версии швейцарского изготовления!

Да, этот прицеп пусть выпущен не во времена Второй мировой, а в середине 1970-х, но внешне полностью идентичен военной технике. Этот бы прицеп подкрасить, прицепить к «Виллису» (а «Виллисы» есть в Беларуси) — и можно смело выставлять на парад 3 июля. Казалось бы, просто прицепчик, но нет! Не просто. Это прицеп с богатой историей.