Еще жарче! Погода в Гомеле на трехдневную рабочую неделю

  • 02 мая 2018, 09:50
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На длинных выходных в Гомеле был побит температурный рекорд. Однако синоптики уверены: в оставшиеся три дня рабочей недели будет еще жарче.

Дневная температура будет колебаться в районе +26-+28 °С.

Несмотря на солнечное утро, метеорологи предупреждают об осадках: сегодня днем вероятность грозы составляет 80%.

В последующие дни ни дождя, ни ветра не будет. Готовьте купальники и занимайте места на пляже!


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Места: Гомель (22209)

Метки: Погода (1806), Главное (5868)

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