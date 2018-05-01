Нашли мотоциклиста, который устроил гонку в Гомеле, в результате чего погиб сотрудник ГАИ
- 01 мая 2018, 12:23
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Люди в материале: Виталий Пристромов (27)
Места: Гомель (22202)
Метки: Происшествия (11850), Авто (5213), Криминал (9794), Главное (5866)
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