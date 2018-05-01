Нашли мотоциклиста, который устроил гонку в Гомеле, в результате чего погиб сотрудник ГАИ

30 апреля в Гомеле в 18:30 на улице Федюнинского наряд ДПС на мотоциклах начал преследовать мотоцикл «Хонду», включив проблесковые маячки и сирену. Мотоцикл был без регистрационных знаков и на требование остановиться только ускорился.





Один из сотрудников ДПС, двигаясь по крайней левой полосе, столкнулся с автомобилем «Ниссан Кашкай», который двигался в попутном направлении. Автомобиль отбросило на «встречку», а мотоцикл загорелся.

30-летнего инспектора доставили в реанимацию, где он скончался. Водитель и пассажир «Ниссана» не пострадали.

За рулем «Хонды» без регистрационных знаков оказался речичанин 1997 года рождения. Прав на управление мотоциклом у него нет. Молодого человека регулярно привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Следственный комитет возбудил уголовное дело.