Первая смерть в мотосезоне-2018: в Гомеле разбился гаишник на служебном байке

  • 30 апреля 2018, 23:14
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Сегодня на Федюнинского произошла смертельная авария: насмерть разбился гаишник на служебном байке.

О трагедии сообщили в группе Moto Gomel. По словам свидетелей ДТП, инспектор ГАИ гнался за мотоциклистом. В это время на встречке разворачивался «Ниссан», в который врезался гаишник и загорелся.

Подробности выясняются.



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Места: Гомель (22201)

Метки: Авто (5211), ДТП и ЧП (336), Главное (5865)

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