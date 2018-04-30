Классовая ненависть и нежелание считаться с инвалидностью одновременно: психолог проанализировал гомельский случай с подъемником для инвалида

Даже представители райисполкома не смогли убедить часть соседей дать согласие на устройство подъемника в подъезде, где живет инвалид-колясочник. По закону, для установки подъемника необходимо согласие 2/3 собственников квартир.

Широкий резонанс в Беларуси приобрела гомельская история — напомним, в одном доме не могут установить подъемник для инвалида, так как соседи почти единогласно против.

«Наша Нива» попросила практикующего психолога-экзистенционалиста Анну Бобрикову объяснить природу такого нежелания.

«Страх перед неопределенностью и какими угодно переменами как причинами, которые вносят элемент хаоса в привычное, знакомое каждому человеку», — полагает психолог.

«Если мы обратимся к собственному опыту, то, наверное, вспомним ситуации, в которых необходимость осваивать что-то непривычное вызывало глубинное сопротивление, пусть даже польза этого нового навыка не вызывала сомнений.

В данном случае можно предположить, что, с психологической точки зрения, убеждение «безбарьерная среда — это хорошо и правильно» и ощущение «я не хочу какую-то странную конструкцию в своем подъезде» могут полностью сочетаться в одном сознании.

При этом, доверия к словам чиновников тоже нет: печальный опыт научил многих из нас, что «они сделают, а разгребать нам».

«И тогда закономерно, что люди будут бояться счетов за электроэнергию и еще каких-то непредвиденных проблем».

«Из газетных текстов это хорошо видно: власти что-то объясняют и обещают, но им не верят. Это социально-психологический аспект проблемы».

«Если же говорить о каких-то глубинных психологических механизмах, то встреча со всякой „иностью“ всегда вызывает ряд чувств, причем разделение на „они“ и „мы“ может проходить по любому водоразделу: от особенностей опорно-двигательной системы до количества жилых метров в собственности.

И тогда первый вопрос соседей: „Почему Андрей не живет в квартире в другом районе?“ может объясняться и желанием не встречаться лично с доказательством собственной телесной уязвимости перед жизнью и обстоятельствами, которые лежат вне сферы нашего контроля, так и некой „классовой ненавистью“, которая иногда принимает совершенно уродливые формы, когда говорят про непомерные льготы и пособия для инвалидов, многодетных семей и прочее» [у семьи инвалида есть еще одна квартира, где проживает его сестра — для многих людей на гомельских окраинах вторая квартира это недостижимая роскошь].

«Мы здесь можем только догадываться о том, какие мотивы стоят за поведением каждого из участников собрания. Не стоит также игнорировать факт влияния группы и механизмов групповой конформности [конформность — внешнее согласие при внутреннем несогласии]: если я проголосую „за“, а потом что-нибудь случится (будет шуметь, „кто-то спичку бросит“, или „какой-нибудь бензин разольют“), то гнев соседей обрушится на тех, кто поддержал проект».

«С позиции „а нам тут еще жить“ рассуждают многие.

В заключение хотелось бы сказать, что этот пример затрагивает проблематику, которая лежит в области достаточно серьезных перемен в массовом сознании, а такие вещи, как известно, не происходят быстро и безболезненно.

Вероятно, для того, чтобы вопрос установки в подъезде подъемника вышел из области „хочу/не хочу“ в область „а как же иначе?“ должно смениться поколение, а то и не одно», — сказала Бобрикова.

Чтобы решить проблему, считает она, нужно разговаривать с каждым человеком в отдельности и искать аргументы, которые перевесят его мотивы.