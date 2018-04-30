Слоновья кость, золотая патина, велюр. В зал заседаний Гомельского облисполкома закупают новую мебель на $50 000

Гомельский областной исполнительный комитет закупает новую мебель для отремонтированного зала заседаний.

Из тендерной документации следует, что планируется приобрести два комплекта мебели. Первый комплект будет состоять из:

— одного овального стола размером 3800×1900×760мм, изготовленного из березового массива со стеклянным декорированным вкладышем размером 2000×900мм. По периметру стол будет декорирован пилястрами и резными капителями. Отделка — «слоновая кость/золотая патина»;

— шестнадцати кресел размером 995×597×611мм. Кресла должны быть изготовлены из массива древесины с профильным фрезерованием, с точеными ножками. Отделка — «крем/патина», ткань — жаккард «Сан феличе комби Капучино».





Второй комплект включает в себя:

— 80 стульев размером 1050×474×594мм. Материал изготовления стула из массива дуба. Отделка — «слоновая кость/золотая патина», ткань — велюр однотонный «анабель-03».

— два стола размером 750×4000×400мм из натуральной древесины (дуб). Отделка — «слоновая кость/золотая патина»;

— восемь столов для заседаний размером 750×2080×400мм из натуральной древесины (дуб). Отделка — «слоновая кость/золотая патина»;





Общая цена тендера составляет 100000 руб. В том числе 37500 руб. — первый комплект и 62500 руб. — второй. Источником финансирования является местный бюджет.