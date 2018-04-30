«Предпочитаю сплавляться по Амазонке и гостить у африканских племен»: гомельчане рассказывают о преимуществах самостоятельных путешествий

Турагенты активизировались! Ежедневно гомельчанам предлагают выгодные горящие туры в самые лучшие страны, отели и курорты. По привлекательным ценам, конечно же. Турция, Египет, Одесса, Черногория, Шри-Ланка, Грузия... Куда захотите, только платите сразу. В пакет каждого тура включены небывалые скидки и акции, которые якобы помогают сэкономить пару сотен долларов на долгожданном отдыхе.

Но так ли это на самом деле? «Сильные новости» поговорили с гомельчанами, которые бронируют самостоятельные путешествий и целенаправленно отказываются от переплаты агентствам за их услуги. Да и ходить толпой за красным флажком по излюбленным туристическим местам нравится далеко не каждому. О преимуществах отдыха без турфирм, о казусах с жильем и питанием и главное — о секретах самостоятельных поездок рассказывают жители Гомеля. Плюс в конце статьи полезные ссылки!

Анна Либер, художница в бизнесе: «Мы приехали в 5 утра в Таллин, наш хостел был закрыт, поэтому мне пришлось мыться в туалете кафе напротив и спать на их диванах»

«У нас с мужем достаточно большая загрузка и планировать путевки через агентства достаточно сложно: постоянно что-то срывается. Именно поэтому мы перешли к истории а-ля полетели через три дня в Стамбул? Да, полетели! Стараемся раз-два в год куда-то съездить, не считая поездок по России и Беларуси. Лично меня вдохновляют европейские страны и восточные. Безгранично влюблена в старый Таллин и очень хочу в Грузию и Абхазию! Супруг говорит, там прекрасная природа, горы, воздух и очень душевные люди.





Не пользуемся услугами турфирм, поскольку они „привязывают“ тебя к одному месту, а нам больше двух дней на одном месте сидеть — целая боль. Хочется максимально больше увидеть и побывать в разных местах. Безусловно, можно и через турфирму запланировать такой отдых, но давайте будем откровенными: это дороже и все равно мы возвращаемся к привязке и четким планам. После активной работы и ежедневного планирования в поездке хочется быть максимально свободными и идти/ехать куда захочется вот именно сейчас, а не туда, куда нас везет экскурсовод.





Преимущество в таких поездках как раз та самая свобода. К примеру, путешествуя по Прибалтике, захотел ты поплыть из Таллина в Хельсинки на кораблике — поплыл. Захотел сегодня, захотел завтра, захотел — вообще не поплыл. Самое запоминающееся как раз и была Прибалтика. Мы за 6 дней побывали в Риге,Таллине, Юрмале, Хельсинки, Питере. Ночевали в хостелах, иногда даже в таких, где стояли только трехъярусные кровати и страшно было спать! А когда мы приехали в 5 утра в Таллин, наш хостел вообще был закрыт, и я мылась в туалете кафе напротив, спала на их диванах до 11, пока не пришел хозяин хостела и не дал нам ключи. Это был первый мой опыт, но после него я точно решила — своим ходом, конечно, круче, чем через тур агентства, но номера лучше брать комфортные и никаких хостелов. Относительно бюджета скажу только так — самостоятельные поездки намного дешевле, чем пакеты агентств».

Юрий Бирюков, фотограф: «Я предпочитаю сплавляться по Амазонке и гостить у африканских племен»

«Я всегда считал, что свобода — это очень важный ресурс. И мне всегда было важно быть свободным. Пляжные туры (Египет, Турция), в которые ездит большинство людей, скучные для меня и для тех людей, которые ездят со мной. Кто отправился со мной один раз в путешествие скажет, что больше вверх пузом лежать на пляже под солнцем не хочется. Хотя в Турции и Египте есть на что посмотреть, но моя группы активная, мы постоянно переезжаем, изведываем новое. Это несравнимый адреналин! Но я с уважением отношусь к тем, кому нравится просто лежать на пляже. Мне через два дня у моря становится скучно, хочется движения! К тому же я фотограф — мне необходимо постоянно перемещаться. Поэтому я разрабатываю маршруты по самым интересным местам, совмещаю это с активным отдыхом, с походами по горам и холмам. Наши поездки больше насыщены эмоциями!





Я предпочитаю отдыхать в странах Азии, Южной Америки, Африки. В моей коллекции уже больше 60 стран и каждую из них я хорошо и досконально узнаю. Мой любимый регион — это Индия и Африка. Африку туристы боятся больше всего, ведь там неизведанная культура, природа, традиции, дикие животные, племена, бескрайние просторы... Я езжу туда с огромным удовольствием!





Выбираю маршруты заранее. Бывает, друзья съездили и так воодушевленно рассказали о своих путешествиях, что мне тоже захотелось. А почему бы и нет? Я стараюсь готовиться к путешествиям заранее, бывает, даже за год уже покупаю путеводители, разрабатываю маршруты и программу, изучаю информацию о стране в интернете и собираю людей на совместное путешествие. В Турции я был тоже, но сам ездил, без услуг турфирмы. Я только однажды обратился за помощью в оформлении визы в турагентства, а так всегда сам занимаюсь этими вопросами.









К слову, нужно понимать, что в некоторые регионы бюджетно съездить нельзя. Например, в Африку — там очень дорогие сафари, а в Тибет можно поехать только через турагентство. Непал и Индия относительно дешевые страны, туда можно съездить за 1000$ недели на две (цена за все траты кроме питания и авиабилетов). Общая сумма за поездку сильно зависит от перелета. Такие поездки, конечно же, дороже, чем пакет от турфирмы. Но у нас гораздо интересней! Люди платят за эмоции! Согласитесь, звучит круто, если вы рассказываете про путешествия в африканские племена и про сплавы по Амазонке. Со мной ездят те, у кого есть достаток, хотя накопить нужную сумму может каждый желающий. К слову, в последнее время гомельчан стало ездить больше, группы собираются от двух до 18 человек. Ездим мы примерно каждые три месяца. Иногда я путешествую и сам, в этом есть своя прелесть!»

Изабелла Плоткина, руководитель digital-агентства: «Вместе с детьми и собакой мы ходили десятки километров по горам и рощам Сочи!»

«У нас семья из четырех человек: двое взрослых, двое детей и собака. В прошлом году мы отправились в Сочи. Поездка туда на машине занимает полтора суток с транзитной ночевкой. В этот регион не нужно никаких виз, здесь дешевый бензин по сравнению с европейским, красивая природа. Транзитный ночлег в среднем стоил от 20 до 40 долларов за четверых. Бронировали жилье в Сочи мы заранее, приблизительно за 3 месяца, через booking.com без предоплаты.





В самом Сочи мы не хотели останавливаться, мы выбрали район Мацеста на окраине, который славится своими целебными свойствами и не настолько насыщен туристами, как центр города. От Мацесты до центра города по скоростному шоссе 15 минут езды. Бронировали мы апартаменты в небольшой четырехэтажной гостинице. Апартаменты около 80 м2 со всей бытовой техникой и кухней. Большим плюсом была ежедневная уборка и возможность пребывания с собакой. Огромный плюс Сочи — то, что все развлечения и достопримечательности находятся в пределах 20 км (парк развлечений, аквапарк, театр, городской парк, дендрарий, Дача Сталина, Орлиные горы, тисо-самшитовая роща и всевозможные горные маршруты).





Вход на общественный пляж бесплатный, но лежаки — платные, по желанию. Пляж каменистый. Море очень чистое, возможно потому, что не в самом городе. Туристов совсем немного, в основном из близлежащих санаториев. По сравнению с этим пляжем, пляжи в Сочи более благоустроенные, но забиты людьми под завязку. Продукты мы покупали в магазинах и на колхозном рынке, который размещается по пути с пляжа в апартаменты. На рынке все вкуснее и дешевле. В ресторанах ужинали несколько раз. В среднем, ужин на четверых человек на набережной в центре Сочи будет стоить от 60 до 80 долларов. Вход в аквапарк, парк развлечений Сочи стоит намного дешевле, чем в Европе, причем на семейные билеты везде скидка.





Несколько раз ходили в горные походы по подготовленным маршрутам. Там взимается чисто символическая плата за вход, но маршруты оборудованы поручнями, ступеньками и площадками для отдыха и барбекю. Маршруты в тисо-самшитовой роще подходят даже для детей, например, с нами около 8 км прошла наша пятилетняя дочь и 7-месячная собака.





Сам отдых в Сочи, несмотря на предвзятое мнение, нельзя назвать дорогим. В общем, на отдых за две недели на четверых человек мы потратили около 2200 долларов с дорогой. Такого же уровня апартаменты, например, в Италии обычно стоят, как минимум, в два раза дороже.





Такая самостоятельная поездка дает свободу передвижения, мы особо не планируем каждый день, у нас просто есть список достопримечательностей, которые мы хотим посмотреть, и в зависимости от погоды и настроения, мы решаем, что мы сегодня делаем. Плюс мы кушаем то, что мы хотим и там, где мы хотим. Это и ужины в ресторане, и обеды с видом на горы, и шашлык с друзьями, и романтичные ночные ужины на пляже. Мы просто брали раскладные столики, еду и ехали на море, пить шампанское и ужинать прямо на берегу моря, а вечером за городом на пляже просто нет никого. Это ведь кайф!»

Виталий Машеров, дизайнер: «Я ехал сто километров горного серпантина автостопом с пьяными грузинами под орущую национальную музыку, а потом остался у них на ужин и ночлег»

«Я еще давно для себя определил, что мне интересны только самостоятельные путешествия. Я не хочу как баран со стадом ходить за экскурсоводом с красным флажком по самым туристическим местам в разгар сезона! К тому же, турагенства создают ложные представления о посещенных местах и людях. Единственная страна, куда я бы поехал через турагенство — Северная Корея, просто потому что туда нельзя приехать самостоятельно.

Несколько лет назад ездил в Грузию, брал с собой около 600$ , потратил ~450 за 2 недели. Никаких сложностей быть не может. Процесс планирования путешествия это вообще одно из самых интересных занятий! Не нужно стараться заранее расписать и рассчитать все до мелочей, достаточно забронировать отель или хостел, почитать о месте, в которое едешь. Мне лично нравится жить у местных жителей (гестхаусы так называемые), их легко найти по приезду, поэтому если место, в которое едешь не слишком рейтинговое (Испания, Франция и т.д. в горячие сезоны), то можно не беспокоиться, на улице не останешься. Для навигации есть карты в телефоне (идеальные MapsMe белорусских разработчиков) и советы местных жителей.





Единственное, на чем экономят пакетные туристы — билеты на самолет. Чартерные рейсы в расчете на одного человека обойдутся процентов на 30 дешевле, чем при покупке билета самостоятельно (хотя не факт, зависит от даты бронирования и различных акций и спецпредложений). В остальном — экономия по всем пунктам. Не зря ведь у опытных путешественников есть железное правило — избегать «туристических» мест, там все дороже в 3 раза, будь то ресторан, распиаренный музей или магазин сувениров.

Если до места добираться более суток — самолет, конечно, самый удобный вариант. Поезда, автобусы, маршрутки, автостоп. Автостоп — это вообще особая вещь, как наркотик. Сначала страшно, а потом хочется еще и еще! Раньше воспринимал этих голосующих на обочинах людей как каких-то ненормальных хиппи, а когда попробовал сам — понял, что это самый крутой способ передвижения. Например, вполне обычная история из путешествия: проехать 100 км горного серпантина с пьяными грузинами под орущую национальную музыку, а потом пить и есть у него дома с его семьей и остаться там на ночь.





Во время путешествия автостопом понимаешь, что нет плохих народов и людей, что нужно быть гостеприимным и всегда помогать друг другу. Все стереотипы ломаются, всё, что ты слышал по телевизору или где-то читал, оказывается неправдой. И это, наверное, и есть высшая цель путешествий в общем — открыть для себя новый мир».

Яна Устиненко, координатор общественных проектов: «Когда я ходила изучать окрестности Шри-Ланки, то чуть сума не сошла от вони, грязи и криков, но именно там находились буддийские храмы и кипела настоящая жизнь!»

«Для меня не важна страна. Настроение, время года, количество дней, бюджет — вот что определяет мой выбор. Лет 10 назад меня привлекала история и культура других стран: я старалась ходить по музеям и знакомиться с местными. Маршрут в основном прокладывала по Европе, выходило дешевле и проще по логистике. Сейчас в поездках я ищу вдохновение и гармонию. Поэтому, как любитель природы, стараюсь ходить в горы, жить у озер или проводить все время в живописных местах. В конце апреля, например, улетаю в Грузию. Вместе с группой иду покорять Сванетию с ее заснеженными склонами, которые будут красоваться на фоне зеленых садов. При этом я выбираю самостоятельные поездки.





Подготовка к отдыху — это всегда его предвкушение. Уже за месяц до поездки я изучаю непопулярные маршруты, собираю рюкзак и бронирую гостиницы. Услугами турфирмы не пользуюсь, т.к. не вижу смысла. Кто знает, что мне понравится, если не я сама? Кроме того, самостоятельная организация поездки позволяет не переплачивать и экономить бюджет.

В турфирму, на мой взгляд, можно обращаться только в нескольких случаях: тебе лень заниматься организацией своего отдыха или ты хочешь в Турцию / Египет / Кипр. Большая часть туров однотипные, скучные, плюс ты зависишь от группы и планов оператора. Мне же нужна свобода, которую сложно купить за деньги. Сейчас есть множество сервисов, которые позволят забронировать гостиницу, билет на самолет, найти попутчиков и даже заказать столик в понравившемся ресторане.





После того, как я определяюсь со страной и временем, я читаю отзывы туристов, составляю список мест, куда хотела бы зайти, ищу бюджетные варианты проживания и перелета. Из сервисов рекомендую пользоваться Гугл авиабилеты, где можно посмотреть все рейсы по маршруту. Гостиницы есть на booking.com, там можно забронировать, а можно выбрать и напрямую связаться с администратором отеля. Такая схема бывает выгоднее.

В путешествия всегда езжу с рюкзаком (школьный, ему лет 13). Из вещей беру только самое необходимое + аптечку и дождевик / зонт. Хочу оставаться мобильной и не переплачивать за багаж. К слову, постирать вещи можно в хостелах или прачечных практически везде.





Мне запомнилась Шри Ланка — достаточно специфическая страна. Первое, что поражает — отношение к жизни и культура. Показательным был городок Нувара-Элия, который состоял из двух районов: домиков в английском стиле, аккуратных дорожек, в другом конце — зданий, больше напоминающих трущобы. Когда я ходила изучать окрестности второго района, то чуть сума не сошла из-за вони, грязи и криков. Но именно там находились буддийские храмы, свежие фрукты, колоритные магазины, там кипела настоящая жизнь.

Мне запомнились люди. Хотя, в определенный момент показалось, что типажи во всех странах одинаковые. Молодежь стремится уехать за лучшей жизнью или в Коломбо (столицу) или за границу. Встречались попрошайки, просьбы которых стоило сразу же нужно пресекать. Или те, кто стремился нажиться на туристах. Бронируешь гостиницу с кондиционером, а потом тебе счет выставляют в 2 раза больше из-за использования «спасителя». Мол, букинг отражает предметы в комнате, а не право их использования».

Полезные ссылки

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www.vandrouki.by, www.100500miles.ru — спецпредложения

https://yury-birukov.com/ — сайт Юрия Бирюкова с программами поездок в Азию, Африку и Южную Америку