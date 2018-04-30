В Гомеле прошел гастрофестиваль «Городская еда» — фото

  • 30 апреля 2018, 15:05
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Алексей Герасименко, Гомельская правда
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Места: Гомель (22200)

Метки: Общество (29825)

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