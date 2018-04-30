Лед, слезы и малыши. Как Гомеле дети боролись за кубок по фигурному катанию — фотофакт

  • 30 апреля 2018, 13:06
  • 1207
  • 0


Открытое первенство по фигурному катанию на коньках проходит в области уже второй год подряд на базе гомельского ледового дворца спорта.

В соревнованиях, которые прошли 28 и 29 апреля, приняли участие около сотни юных спортсменов из Гомеля, Минска и Брестской области. Участники были поделены на несколько возрастных групп: от самых маленьких в возрасте 7−8 лет до 14−15 лет.










В младшей группе победительницей стала Елизавета Комар, в старшей — Злата Омельянюк. В произвольных программах судьи признали лучшими Веронику Тимченко и Варвару Лукашенко. В группе мальчиков первое место досталось девятилетнему Никите Гринштейну.


Иван Яриванович, Tut.by
KSK 15004 - 30/04:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22200)

Метки: Общество (29825), Спорт (4003)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 30/04 - 02/05:

Самое читаемое