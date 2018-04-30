Лед, слезы и малыши. Как Гомеле дети боролись за кубок по фигурному катанию — фотофакт

Открытое первенство по фигурному катанию на коньках проходит в области уже второй год подряд на базе гомельского ледового дворца спорта.

В соревнованиях, которые прошли 28 и 29 апреля, приняли участие около сотни юных спортсменов из Гомеля, Минска и Брестской области. Участники были поделены на несколько возрастных групп: от самых маленьких в возрасте 7−8 лет до 14−15 лет.





































В младшей группе победительницей стала Елизавета Комар, в старшей — Злата Омельянюк. В произвольных программах судьи признали лучшими Веронику Тимченко и Варвару Лукашенко. В группе мальчиков первое место досталось девятилетнему Никите Гринштейну.