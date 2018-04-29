Рэпер Серега дал концерт в Гомеле — фото, видео

  • 29 апреля 2018, 17:11
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На сцене Дворца культуры железнодорожников в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Ю. Василевского и хора Гомельской областной филармонии Серёга представил программу «Возвращение блудного сына».

Сергей Пархоменко, чье музыкальная карьера начиналась в Гомеле, исполнил песни из проекта Полиграф ШарикOFF, а также давно полюбившиеся хиты.





















Олег Белоусов, Гомельская правда
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