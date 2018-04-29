Тысячная колонна на километры. В Гомеле официально открыли велосезон — фото

  • 29 апреля 2018, 16:13
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Официальное открытие велосезона состоялось в областном центре 29 апреля. Не менее тысячи велолюбителей в сопровождении ГАИ стартовали от Гомельского государственного медуниверситета и проехали по улицам Советской, Хатаевича, Восточному обходу. Доехав до улицы Каменщикова, велоколонна вернулась обратным маршрутом к финишу в отправной точке.
















Иван Яриванович, Tut.by
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Места: Гомель (22194)

Метки: Авто (5204), Общество (29813)

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