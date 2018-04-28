В Гомеле за сутки горели две квартиры — фото, видео

  • 28 апреля 2018, 15:03
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В пятницу, 27 апреля, в Гомеле загорелись две квартиры: днем пожар случился на третьем этаже дома по ул. Богдановича, вечером эстафету переняла многоэтажка на ул. Головацкого.

Около трех часов дня из горящей квартиры третьего этажа спасатели вывели 58-летнего пенсионера. Мужчина получил ожоги 25% тела 2-3 степени. Он госпитализирован.




Вечером того же дня загорелась квартира на Головацкого. По информации наших читателей, в квартире находились трое мужчин, один из которых до последнего не хотел выходить. Спасатели приехали в считанные минуты, и уже спустя четверть часа пожар был ликвидирован. Хозяина квартиры пришлось госпитализировать с диагнозом «отравление продуктами горения, термоингаляционная травма».


Проводится проверка. В обоих случаях одна из рассматриваемых версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе МЧС.


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