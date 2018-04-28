Фотофакт: на Советской «Тайоту» облили краской

  • 28 апреля 2018, 14:45
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На Советской около троллейбусного парка под «обстрел» хулиганов попала Toyota: они облили автомобиль зеленой краской.

Владельцы автомобиля разыскивают очевидцев, которые помогут установить личность злоумышленников. За помощь обещают вознаграждение.

Если вы стали свидетелем данного инцидента, просьба сообщить информацию по телефону +375 (29) 121-70-43 (Ирина).



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