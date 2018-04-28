Гомельский горисполком отказал активистам в проведении первомайского митинга

Свой запрет городские власти мотивируют тем, что заявители должны оплатить услуги милиции, медиков и работников коммунальных служб во время проведения массового мероприятия.

В установленные законодательством сроки председатель Гомельской организации Белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков подал заявку на проведение в Международный день солидарности трудящихся 1 Мая митинга возле ДК Глухих на улице Юбилейной. В качестве цели были указаны защита прав работников и антивоенная тематика. Заявители также просили не брать с них деньги за проведение мероприятия. При этом они ссылались на действующее законодательство и на то, что 25 марта этого года в Минске власти не только разрешили бесплатно проведение концерта к 100-летию БНР, но и предлагали безвозмездно звукоусиливающую аппаратуру и другие технические средства.

В этом году исполняется 120 лет первому первомайскому митингу в Гомеле.

В отрицательном ответе Гомельского горисполкома сказано, что заявителями «не были соблюдены требования статьи 10 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“, согласно которой организатор массового мероприятия обязан принять меры по обеспечению охраны общественного порядка, медицинского обслуживания и уборки территории». Еще специальным решением Гомельского горисполкома от 2013 года организаторы массового мероприятия обязаны заранее заключать с УВД Гомельского облисполкома, Гомельской станцией скорой медицинской помощи и КАУП «Горсап» договора об оказании платных услуг.

1 мая 2017 года активисты в Гомеле впервые за 12 лет добились разрешения на проведение митинга. При этом им пришлось заплатить 370 рублей, собрание проходило за ограждением, все его участники подверглись процедуре досмотра. Несмотря на это, несколько человек были задержаны милицией. Акция проводилась в ходе кампании массовых протестов против введения налога на безработных, в результате которой Декрет № 3 был отменен.

Минский горисполком согласовал Белорусской конфедерации демократических профсоюзов проведение митинга к Международному дню солидарности трудящихся 1 мая 2018 года в Минске в Киевском сквере с 14 до 16 часов. В мероприятии планируют принять участие активисты независимых профсоюзов и левых партий со всей Беларуси.