Видеофакт: в Санкт-Петербурге водитель Volkswagen с номерами гомельского региона заблокировал движение

В Сети набирает популярность видео из Санкт-Петербурга.

На перекрестке улиц Благодатной и Гагарина водитель автомобиля Volkswagen с белорусскими «номерами» (гомельский регион) заблокировал движение, решив повернуть налево из правого ряда, создав помеху для встречного автомобиля. Движение застопорилось. По словам автора видео, препирался водитель VW минут 20.

Видео сдержит ненормативную лексику:

При этом водитель Volkswagen был более чем уверен в свое правоте. Он оскорблял водителя встречного авто и стоял на своем. Третейским судьей выступил водитель трамвая, который объяснил водителю Volkswagen, что в соответствии с ПДД тот должен выполнять левый поворот с трамвайных путей. Тут водитель Volkswagen сник, наконец-то сел за руль и отъехал...

Впрочем, стоит отметить, что водитель микроавтобуса, из которого ведется видеосъемка, не стал прощать водителю VW его незнание ПДД и упорно стоял на месте.