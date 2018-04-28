Гомельчане воровали топливо способом, увиденным по телевизору

  • 28 апреля 2018, 09:28
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В Гомеле осуждена группа местных жителей, похищавших дизельное топлива с территории сельскохозяйственных предприятий.

По ночам обвиняемые проникали на мехдворы, просверливали дрелью в цистерне дырку и набирал топливо в канистры.

«Одни пособники сливали, а другие сразу отвозили похищенное на своих легковых машинах в несколько рейсов к месту сбыта, часть прятали в лесу. За ночь крали до 1,7 тонны. Реализовывали по своим каналам», — сообщил БелаПАН старший помощник прокурора Гомельского района Кирилл Кадовба.

В суде один из обвиняемых рассказал, что подсмотрел идею в телепередаче криминальной хроники.

Всего в сентябре-ноябре 2017 преступники успели похитить примерно 5000 литров топлива.

Основной фигурант дела, ранее уже привлекавшийся к ответственности за схожее правонарушение, получил три года лишения свободы. Его пособники, ранее не судимые, приговорены к наказанию, не связанному с лишением свободы.


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