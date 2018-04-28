Областная ГАИ проведёт массированную отработку автодороги «Октябрьский – Паричи — Речица»

Госавтоинспекция Гомельской области с 29 по 30 апреля 2018 года проведет массированную отработку автодороги Р-82 «Октябрьский — Паричи — Речица» используя при этом гласный, негласный и смешанный контроль.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов нарушений водителями транспортных средств установленных скоростных режимов, выявлению и отстранению от управления водителей в состоянии опьянения, лишенных или не имеющих права управления, изъятию уязвимых участников дорожного движения без световозвращающих элементов в темное время суток и, особенно находящихся в состоянии опьянения с проезжей части, а также участию в дорожном движении транспортных средств не прошедшим государственный технический осмотр, нарушению правил перевозки пассажиров.