Областная ГАИ проведёт массированную отработку автодороги «Октябрьский – Паричи — Речица»

  • 28 апреля 2018, 09:21
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Госавтоинспекция Гомельской области с 29 по 30 апреля 2018 года проведет массированную отработку автодороги Р-82 «Октябрьский — Паричи — Речица» используя при этом гласный, негласный и смешанный контроль.

Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов нарушений водителями транспортных средств установленных скоростных режимов, выявлению и отстранению от управления водителей в состоянии опьянения, лишенных или не имеющих права управления, изъятию уязвимых участников дорожного движения без световозвращающих элементов в темное время суток и, особенно находящихся в состоянии опьянения с проезжей части, а также участию в дорожном движении транспортных средств не прошедшим государственный технический осмотр, нарушению правил перевозки пассажиров.


УВД Гомельского облисполкома
KSK 15004 - 30/04:
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Метки: Авто (5202), Область (5412)

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