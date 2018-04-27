27-летняя уроженка Гомеля уехала в Турцию и пропала
- 27 апреля 2018, 15:33
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Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
Люди в материале: Нина Дедкова (1)
Места: Гомель (22186), Турция (45)
Метки: Общество (29796)
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