27-летняя уроженка Гомеля уехала в Турцию и пропала

  • 27 апреля 2018, 15:33
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Со 2 апреля Нина Дедкова, 1991 года рождения, не выходит на связь, ее телефоны не отвечают, нет от нее информации и в соцсетях. 14 апреля девушка должна была прилететь из Турции, но не прилетела. О покупке авиабилета она сообщила близким.

— Из родственников у нее только бабушка. Она и друзья девушки и забили тревогу, — сообщил Алексей Синегрибов из поисково-спасательного отряда «Симуран». Вместе с правоохранительными органами его представители подключились к поиску пропавшей.

Нина — уроженка Гомеля. Некоторое время проживала в Минске, три последних года — в Турции, где у нее есть молодой человек. Периодически она приезжала на родину.

Из особых примет Нины — шрам на лбу.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей девушки, просят сообщить по телефонам 8 (0232) 70-41-28; (+375 29) 534-89-75; (+375 29) 239-43-10 или на спецлинию 102.


Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
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