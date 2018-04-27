29 апреля в Гомеле во время велопробега ограничат движение по нескольким улицам

В Гомеле движение по нескольким улицам будет ограничено во время велопробега 29 апреля, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Велопробег стартует в 11.00 от Гомельского медицинского университета на ул. Ланге. Далее велосипедисты проедут по маршруту: ул. Советская — ул. Хатаевича — Восточный обход г.Гомеля — ул.Каменщикова — Восточный обход г.Гомеля — ул. Хатаевича — ул.Советская — ул. Ланге. При следовании колонны на протяжении всего маршрута будет ограничено движение, в связи с чем возможна задержка общественного транспорта. Пробег будет сопровождаться автомобилями и мотоциклами батальона ДПС ГАИ УВД.

Кроме того, все желающие смогут поставить свой велосипед на учет в ГАИ.