29 апреля в Гомеле во время велопробега ограничат движение по нескольким улицам

  • 27 апреля 2018, 15:26
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В Гомеле движение по нескольким улицам будет ограничено во время велопробега 29 апреля, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Велопробег стартует в 11.00 от Гомельского медицинского университета на ул. Ланге. Далее велосипедисты проедут по маршруту: ул. Советская — ул. Хатаевича — Восточный обход г.Гомеля — ул.Каменщикова — Восточный обход г.Гомеля — ул. Хатаевича — ул.Советская — ул. Ланге. При следовании колонны на протяжении всего маршрута будет ограничено движение, в связи с чем возможна задержка общественного транспорта. Пробег будет сопровождаться автомобилями и мотоциклами батальона ДПС ГАИ УВД.

Кроме того, все желающие смогут поставить свой велосипед на учет в ГАИ.


БелТА
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