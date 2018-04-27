Одна квартира, в которой одновременно живут несколько семей, всегда будет конфликтным центром. Общая кухня, ванная и туалет. Безусловно, вам может повезти с соседями, как в песне Любэ. Но что делать, если один человек создает проблемы не только для остальных жителей коммунальной квартиры, но и для целого дома?

Аня, как и многие приезжие из маленьких городов в областной центр, искала бюджетное жилье. Сначала снимала комнату с друзьями, но владельцы квартиры решили устроить военное общежитие, запретив не только приглашать в гости друзей, но даже родственникам можно было остаться в гостях не больше чем на сутки.

Рынок арендной недвижимости в Гомеле достаточно велик, но, если твои финансы поют романсы, выбирать не приходится. Аня нашла бюджетный вариант — отдельная комната в коммунальной квартире, которая закрывается на ключ, общая ванна, туалет и кухня. Квартира в Новобелицком районе в старой четырехэтажке стоила в районе 50 у. е. вместе с коммунальными.

Дом, в котором решила поселиться молодая девушка, когда-то состоял только из коммунальных квартир. Но спустя время жильцы постепенно выкупали комнату за комнатой, объединяя квадратные метры в единую жилплощадь. Во всем доме осталось немного квартир, где за одной дверью жили сразу несколько собственников.





Объявление о сдаче комнаты разместила женщина, которая представилась владелицей сразу двух отдельных комнат-квартир. Сама жила в двух комнатах, а под сдачу шла небольшая комната около 11 квадратных метров, расположенная сразу на входе в квартиру. Хозяйка жилья была согласна и на друзей, и на гостей, и даже на собаку, лишь бы кто-то здесь жил. Условия сдачи и аренды всех устроили, и Аня на следующий же день переехала в новое жилье.

«Меня совсем не пугало, что это коммуналка. Живут же люди в общежитиях как-то. Только здесь ни вахтера, ни воспитателя. Закрыла дверь на ключ и ушла. По деньгам тоже не кусалось. Для одинокой девушки, которая была в поисках работы в чужом городе — идеальный вариант».

Как уже было упомянуто выше, в квартире жило две семьи. Вторая семья состояла из беременной жены и мужа. Люди достаточно интеллигентные.

«Сначала мне показалось, что они были очень конфликтные. Уже в 10 вечера они просили не шуметь. Как-то, выходя из туалета, на меня выбежал мужчина со словами "Да сколько ж можно шуметь?!". С тех пор я старалась не выходить на общую территорию по ночам без повода. На кухне тем более не находилась. Там стояло два холодильника, две стиралки, два стола. Хоть кухня была и большая, но она была жутко захламлена, ведь хозяйки было две. Я в эту кухонную идиллию решила не вписываться. Тем более, работала с 7 утра и до 8-9 вечера. Домой приходила лишь спать, кушала в городе».





Не зря говорят, что в доме должна быть только одна хозяйка. Семьи постоянно враждовали между собой. Всех причин Аня и не вспомнит. Но основная всегда была в шуме, который создавала женщина, сдавшая девушке комнату.

«Полгода я жила как в раю. Это сейчас я понимаю, что, видимо, много работала и не была дома. Потому что наша "баба Галя" изводила соседей постоянно. Когда я приходила домой она уже спала. Только когда я сменила работу и мой график стал таким, что я больше времени проводила дома, начались проблемы. Тяжелей всего было, когда в квартире устраивались вечеринки, где наша баба Галя упивалась так, что могла уснуть голой в туалете. Вроде на кухне уже тишина, все разошлись и перестали орать, думаешь можно и в туалет сходить. Открываешь дверь, а там она. Спит. Без одежды. Хорошо, что хоть спала она, а не ее друзья-собутыльники».

Немного попривыкнув к новой квартирантке, хозяйка сдаваемых метров решила перейти в дружеские отношения с Аней. Постоянно наведывалась в гости, а когда выпивала, могла долго ходить следом, рассказывая о своей жизни. Но случайный разговор с соседкой изменил планы девушки на какое-либо общение с этой женщиной.

«Я как-то случайно разговорилась с соседкой с третьего этажа. Вскользь пожаловалась на "приколы" хозяйки своего жилья. На что в ответ услышала: "А что ты хотела? Она ж на этой кухне "завалила" своего сожителя. Отсидела 5 лет и буквально год как вышла из тюрьмы". Шикарная новость, однако. А потом оказалось, что некоторые собутыльники женщины — тоже бывшие заключенные. Тут не то что дружить, тут находиться на одной территории было страшно».

Однажды вечером «баба Галя» предложила Ане поменяться комнатами за небольшую доплату к аренде. Разницы была несущественная. Переехать из малюсенькой комнаты в две просторные для Ани было хорошим вариантом, тем более, что ей разрешили завести собаку.

«Вот тут наше веселье и началось. К слову, милиция у нас бывала периодически. Нашу квартиру хорошо, видимо, знали в округе. Как-то вечером в домофон позвонили. У нас тишина, я смотрю фильм. На проводе говорят "Милиция, откройте, на вас жалоба на шум поступила". А у нас на самом деле тихо. Говорю, ну видимо вы к бабе Гале. К кому ж еще могли прийти? Заходит милиция, стучусь к ней, открываем дверь и теряем дар речи. Наша баба Галя лежит голая на кровати, по всей комнате разбросаны ампулы, шприцы, какие-то лекарства. А она трясется, без сознания, пена у рта. Прошу милиционеров вызвать "скорую", потому что это либо приступ, либо передоз. Я как в воду глядела.

Наша прекрасная баба Галя после приезда "скорой" пришла в себя. До сих пор помню, как они ее в чувства приводили. Сделали укол и в прямом смысле били ее по лицу. Она что-то мычала, но забирать ее в больницу не стали. А потом я больше часа на кухне давала показания милиции, ведь нашла в таком состоянии ее я. Когда все разошлись, она мне призналась, что кололась героином, который ей принес сын ее мужчины, который, между прочим, тоже сейчас в тюрьме сидит».

На этом злоключения Ани в коммуналке не закончились. Уехав из города буквально на неделю, по приезду она обнаружила свои вещи снова в той маленькой комнате, в которой жила с самого начала. Оказалось, что хозяйка квартиры решила снова переехать к себе, но дожидаться приезда Ани она не стала, и самостоятельно все перенесла.

«Они вместе со своей дочкой, которая внезапно решила вернуться к своей матери, переселили меня без предупреждения. У меня был шок от того, что кто-то без разрешения трогал мои вещи. Пропало что-то или нет, я не знаю. Вообще, для нее было в порядке вещей обращаться с чужими вещами как ей приспичит. Одному из своих собутыльников она сочинила, что моя машина, которая всегда стояла под домом, принадлежит ей!»





В тот момент Аня твердо решила, что даже маленькая цена не стоит того, чтобы рисковать не только своими вещами, но и жизнью. Ведь ожидать можно было чего угодно. Последней каплей оказался приход мастера с ЖКХ, который внезапно отключил свет в комнате девушки.

«Я услышала за дверью разговор бабы Гали и мастера. Слышала отрывками, но поняла, что свет отключили за неуплату, и самое шокирующее, что я услышала, у женщины не было ни единого документы на сдаваемые метры. Выждала время, успокоилась, чтобы не взорваться, а потом вышла из комнаты с вопросом "Что только что произошло?". Оказалось, что весь год я прожила в комнате, которая принадлежит совсем другому человеку. Настоящая хозяйка комнаты живет в другом городе, и попросила ее присмотреть за жильем. Ну вот они и присмотрели — сдали ее мне. Но платить по квитанциям ума не хватило. Ей даже стыдно за это не было. А что такого? Они на самом деле считали, что ничего смертельного не произошло».

Печальный опыт нелегальной аренды жилья, без договора, с бывшей заключенной, любительницей алкоголя и наркотиков, Аня запомнила на всю жизнь.

«Я благодарна тому опыту, через который прошла. Жизнь в коммунальной квартире научила меня зарабатывать. В первую очередь для того, чтобы снять нормальное жилье. Сейчас мне повезло. Я снимаю прекрасную квартиру, по договору, без внезапных приходов хозяина или "инспекций" на чистоту. Но, слушая рассказы других, я жалею, что у нас так мало арендных домов. Если бы у меня была возможность снимать квартиру у государства, это решило бы множество проблем. Даже если в цене это будет равнозначно, то психика будет в порядке, что для меня сейчас намного важнее».

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