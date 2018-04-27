В Гомеле открылся Сезон фонтанов — фото

  • 27 апреля 2018, 13:44
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Традиционно накануне праздника 1 мая в Гомеле открывается Сезон фонтанов. Фонтаны — любимое место отдыха и встреч гомельчан и гостей города в теплое время года. Возле них на скамеечках ведут неспешные разговоры пожилые, прогуливаются мамы с детьми, молодые назначают свидания.












Гомельская правда
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