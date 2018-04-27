В Гомеле открыли мемориальную доску в память о расстрелянном коммунистами священнике

23 апреля православный архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан открыл мемориальную доску в память о первом настоятеле Никольской Полесской церкви протоиерее Данииле Окиншевиче (1866-1938), который был расстрелян по ложному обвинению 27 апреля 1938 года — 80 лет назад. Доска установлена в притворе Никольского храма Свято-Никольского мужского монастыря Гомеля, сообщает eparhiya.by.

Также в этот день в Свято-Никольском мужском монастыре Гомеля архиепископ служил Божественную литургию в 6-ю годовщину со дня смерти своего предшественника — архиепископа Аристарха (Станкевича; 1941-2012).

А в Гродно 24 апреля, в день 80-летия со дня смерти священномученика Николая Гаварина, Божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном соборе возглавил протоиерей Георгий Рой. Проповедь о жизни и служении отца Николая произнес протоиерей Владимир Петручик, передает orthos.org.